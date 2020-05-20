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Суд арестовал имущество бывшего главы банка "Образование" на 18,5 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы во вторник, 19 мая, удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) об аресте имущества экс-председателя правления признанного банкротом московского банка "Образование" Александра Миракова на 18,5 млрд рублей.

В определении суда, размещенном на сайте, говорится, что суд, рассмотрев заявление АСВ, пришел к выводу, что в данном случае "обеспечительная мера непосредственно связана с предметом спора и заявленными требованиями, соразмерна этим требованиям".

В соответствии с законодательством арест имущества может быть обжалован в апелляционном суде в течение 10 дней.

Заявление АСВ рассматривалось по иску агентства о привлечении Миракова к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве банка "Образование". Заседание по иску назначено на 25 июня.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Образование" с 21 апреля. Как отмечал регулятор, проблемы у банка возникли из-за использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов. Низкое качество объясняется кредитованием компаний, "обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности".

При этом, как отмечается, в ходе надзора за деятельностью банка выявлены недобросовестные действия его руководства и собственников. Эти действия заключались в "выводе активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также их "технической" трансформации. Цель – уклонение от исполнения требований надзорного органа о формировании резервов на возможные потери, адекватных принимаемым рискам, говорилось в сообщении ЦБ.

Арбитражный суд Москвы 1 июня 2017 года по заявлению ЦБ РФ признал банкротом банк "Образование". Суд тогда открыл в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим ГК "АСВ".

По данным отчетности банка на 1 марта 2017 года, объем вкладов составил 23,7 млрд рублей, размер страховой ответственности АСВ (потенциальные выплаты) - 21,2 млрд рублей.

Банк "Образование" по итогам 2016 года занял 99-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

АСВ банк Образование Александр Мираков

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