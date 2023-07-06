Генпрокуратура РФ потребовала взыскать в доход государства акции ТГК-2

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ подала иск в Ленинский суд Ярославля об обращении в доход государства акций ПАО "ТГК-2", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТГК-2.

На период судебного разбирательства в отношении компании приняты временные обеспечительные меры. Суть ограничений в пресс-службе не уточнили.

Ранее в четверг ТГК-2 заявила, что наложенные судом ограничения не позволили реестродержателю - ООО "Реестр-РН" по итогам прошедшего годового собрания акционеров генкомпании подвести итоги голосования по вопросам о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год и избрании совета директоров.

"ПАО "ТГК-2" продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду", - добавили в пресс-службе.

По данным на сайте Ленинского райсуда, иск подан и зарегистрирован в суде 28 июня. Истцом выступает заместитель генпрокурора РФ, ответчики - Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited, ООО "Корес инвест", а также Леонид Лебедев и ООО "Долговое агентство".

Акции ТГК-2 всех ответчиков, кроме Kostroma Kogeneratsiya Limited, в настоящее время находятся в доверительном управлении ООО "Совлинк".

Следующее заседание по делу назначено на 14 июля.

Согласно списку аффилированных лиц на конец первого полугодия 2023 года, в собственности ООО "Совлинк" находится 57,8% уставного капитала ТГК-2, у Kostroma Kogeneratsiya Limited - 23,86%.

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.