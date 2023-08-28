ТГК-2 в I полугодии сократила чистую прибыль по МСФО в 3,8 раза

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В I полугодии 2023 года ПАО "ТГК-2" получило чистую прибыль по МСФО в размере 914,9 млн рублей, что в 3,8 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка при этом выросла на 8,7% - до 27 933,6 млн рублей.

Операционные расходы компании за отчетный период увеличились на 7,9% - до 25 553,9 млн рублей. Операционная прибыль возросла на четверть, до 3 685,6 млн рублей. Прибыль до налогообложения снизилась в 3,8 раза, до 1 173,6 млн рублей.

Прочие доходы компании сократились в 9,3 раза, до 56,4 млн рублей, а прочие расходы выросли в 5,6 раза и достигли 474,7 млн рублей.

Долгосрочные обязательства ТГК-2 уменьшились с 14 894 млн рублей на 1 января 2023 года до 14 162 млн рублей на 30 июня, краткосрочные - с 25 951 млн рублей до 21 141 млн рублей соответственно.

14 июля Ленинский районный суд Ярославля по иску Генепрокуратуры постановил взыскать в доход государства контрольный пакет акций ПАО "ТГК-2". Миноритарные акционеры ТГК-2 намерены обжаловать это решение.

Согласно списку аффилированных лиц на конец первого полугодия 2023 года, доля ООО "Совлинк" в уставном капитале ТГК-2 составляет 57,8%, Kostroma Kogeneratsiya - 23,59%.

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.