"Домодедово" рассчитывает на открытие новой ВПП в конце 2023 года

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - "Домодедово" рассчитывает на открытие взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая строится уже почти 10 лет возле нового сегмента пассажирского терминала Т2, в конце этого года, сообщил директор аэропорта Андрей Павлов журналистам в четверг.

"Завершение первого этапа реконструкции ВПП и ввод ее в эксплуатацию ожидается в конце этого года. Мы очень надеемся, что в зимнем расписании мы будем работать полноценно с двух полос", - сказал он.

Строительство новой ВПП по заказу структур Росавиации началось в 2014 году и должно было завершиться к 2018 году, когда в РФ проходил Чемпионат мира по футболу. Вместе с полосой должны были быть построены и другие аэродромные объекты, в том числе перроны для стоянки самолетов, которые планировалось ввести в эксплуатацию вместе с новым сегментом Т2 (был возведен за средства группы "Домодедово" в 2018 году).

Однако из-за проблем с подрядчиком – впоследствии обанкротившейся компанией "СУ-1" – аэродромные объекты не были построены к запланированному сроку. Т2 проработал во время чемпионата в ограниченном режиме и был законсервирован. В четверг "Домодедово" анонсировало запуск полноценной работы Т2 с 11 июля. Он будет обслуживать только международные рейсы.

Сейчас в "Домодедово" полноценно работает только одна ВПП, которая находится рядом со старым сегментом терминала Т1. Со стороны Т2 есть вторая ВПП, но она была укорочена и сейчас принимает не все типы воздушных судов. После реконструкции эта ВПП должна стать магистральной рулежной дорожкой, примыкающей к вновь построенной полосе. По словам Павлова, это должно произойти в следующем году.

"В рамках госпрограммы у нас идет реконструкция, в том числе перронов: порядка 150 тыс. кв. м реконструировано и построено вокруг Т2, - добавил Павлов. - И к концу года будет завершено еще два этапа реконструкции: это рулежные дорожки, соединяющие две ВПП".

"Домодедово" – второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Основные базовые авиакомпании – S7 Airlines, "Уральские авиалинии". Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.