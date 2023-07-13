"Домодедово" перевело все международные рейсы в новый сегмент терминала

Автоматическая система сортировки багажа нового сегмента терминала Т2 в Домодедово Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" с 13 июля начал обслуживать все международные рейсы в новом сегменте терминала Т2.

"Для вылетающих пассажиров, прибывающих в аэропорт, предлагаем воспользоваться нулевой входной группой и подъездными отметками А5-А7, В5-В7", - сообщил телеграм-канал "Домодедово".

Все внутренние рейсы теперь обслуживаются только в старом сегменте терминала - Т1, к которому примыкает Т2.

Т2 открылся для обслуживания пассажиров 11 июля. Общая площадь аэровокзала "Домодедово" с его открытием составила 500 тысяч кв. м., пропускная способность - более 60 млн пассажиров в год. В 2022 году "Домодедово" обслужило 21,2 млн человек.

Строительство Т2, приуроченное к Чемпионату мира по футболу 2018 года, началось в 2015 году, "Домодедово" инвестировало в проект более 42 млрд руб. Стройка завершилась вовремя, и в период проведения чемпионата сегмент обслуживал рейсы, но из-за неготовности аэродромной инфраструктуры (за которую отвечают структуры Росавиации) полноценно он так и не заработал и был законсервирован.

"Домодедово" - второй крупнейший по пассажиропотоку аэропорт страны. Основные базовые авиакомпании - S7 Airlines, "Уральские авиалинии". Своим бенефициаром "Домодедово" называет предпринимателя Дмитрия Каменщика.