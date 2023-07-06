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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 45 военных из украинского плена

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 45 военных из украинского плена
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 45 российских военнослужащих.

"6 июля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 45 российских военнослужащих", - сообщили в военном ведомстве в четверг.

Там заявили, что самолетами военно-транспортной авиации ВКС России военнослужащие будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

"Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Украина
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