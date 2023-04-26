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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Минобороны РФ заявило о возвращении из украинского плена 40 военнослужащих

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сорок российских военных возвращены из украинского плена в результате переговоров, сообщило Минобороны РФ в среду.

"26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", - заявили в министерстве.

"Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - заявили в Минобороны РФ.

Ранее в апреле сообщалось, что 106 российских военнослужащих были возвращены из украинского плена по итогам переговоров.

В начале марта российское Минобороны сообщало о возвращении из украинского плена 90 военных РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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