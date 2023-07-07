В ходе учений два ракетоносца Ту-95МС совершили посадку на Чукотке недалеко от Аляски

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Российские военные проводят учение стратегической авиации, в ходе которого два ракетоносца Ту-95МС совершили посадку в Анадыре на Чукотке.

Анадырь - город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Чукотка на востоке имеет морскую границу с США.

"Летно-тактическое учение, в котором задействовано более 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС, Ил-78 проходит под руководством Героя РФ командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В рамках данных учений пара стратегических ракетоносцев Ту-95МС совершила посадку на аэродроме Анадырь Чукотского автономного округа, стратегические ракетоносцы Ту-160 - на аэродроме Советский в Республике Коми", - цитирует Кобылаша Минобороны РФ.

В прошлом российские стратегические самолеты в ходе учений уже совершали полеты на Чукотку, затем возвращались на аэродром базирования.

"Несмотря на выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции, все спланированные мероприятия боевой подготовки выполняются в полном объеме. С 4 июля 2023 года дан старт летно-тактическим учениям авиационных полков Энгельсского и Амурского соединений дальней авиации", - сказал Кобылаш.

В Минобороны РФ заявили, что в ходе тренировки летчики стратегических самолетов отработали полеты на боевое применение авиационных средств поражения по учебным целям при противодействии ПВО условного противника, а также поисково-спасательные полеты в арктическом районе.

В сообщении сказано, что два стратегических ракетоносца Ту-160 приземлились в Коми, выполнив беспосадочный перелет с аэродрома базирования с двумя дозаправками в воздухе от самолета Ил-78.

"За время выполнения полетного задания экипажи дальней авиации преодолели около 9 тысяч километров, продолжительность полета составила более 12 часов", - сообщили в Минобороны РФ.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 входят в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также они могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.