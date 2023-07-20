Совместные российско-китайские учения начались в Японском море

К манёврам с двух сторон привлекаются свыше 30 самолётов и вертолётов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российско-китайские военно-морские учения "Север/Взаимодействие-2023" стартовали в акватории Японского моря, сообщил Тихоокеанский флот (ТОФ).

По данным штаба флота, "в соответствии с планом международного военного сотрудничества в период с 20 по 23 июля в акватории Японского моря проводится совместное российско-китайское военно-морское учение "Север/Взаимодействие - 2023"".

"Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание стабильности и мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В ходе совместных действий будут отрабатываться противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, охрана и оборона отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря. Запланировано выполнение совместных артиллерийских стрельб, информирует пресс-служба флота.

По её данным, Военно-морской флот России на учениях представляют большие противолодочные корабли ТОФ "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий", суда обеспечения.

"Также к учению с двух сторон привлекается более 30 летательных аппаратов морской авиации, в том числе противолодочные самолёты и вертолёты, истребители - перехватчики. Для руководства учением на борту эсминца "Цицикар" сформирован совместный штаб", - сказано в сообщении.

Действиями российских кораблей руководит командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Валерий Казаков.

От ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в учениях задействованы эскадренные миноносцы "Цицикар" и "Гуйян", сторожевые корабли "Цзаочжуан" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху". Старший от китайской стороны - заместитель командующего флотом Северного моря контр-адмирал Цю Ваньшень.

Российское военное ведомство опубликовало кадры начала коалиционных военно-морских учений РФ и КНР, на которых видно, как корабли и авиация армий двух стран приступают к отработке учебно-боевых задач.

Контр-адмирал Казаков сказал в видеообращении, что "между Россией и Китаем сложились добрые, дружеские отношения".

"Стало хорошей практикой проведение совместных международных российско-китайских учений. В этом году в акватории Японского моря проводятся российско-китайские учения "Север/Ваимодействие-2023". На этих учениях экипажи кораблей обеих сторон отработают совместные действия по поиску подводной лодки, отработают взаимодействие по отражению ударов средств воздушного нападения противника, проведут совместные стрельбы по морским и воздушным целям, а также повысят уровень боевой и морской выучки", - сказал Казаков.

По его словам, действия ВМФ России и НОАК КНР "укрепляют международное сотрудничество РФ и Китая.

Ранее Минобороны КНР сообщило, что совместные манёвры направлены на "обеспечение безопасности стратегических водных путей".

По данным китайского военного ведомства, учения пройдут "на Северном театре военных действий в центральной части Японского моря".

Китайское министерство заявляло, что целью учений является "повышение уровня стратегического сотрудничества между двумя армиями, а также совершенствование способностей совместно поддерживать региональный мир и стабильность, реагировать на различные вызовы в сфере безопасности".

РФ и Китая регулярно проводят двусторонние военно-морские учения, а также совместное патрулирование стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В июле в военно-морскую базу Шанхай ВМС Китая зашёл отряд кораблей ТОФ - корветы "Громкий" и "Совершенный", танкер "Печенга".

В начале июля Пекин посетил главком ВМФ России Николай Евменов. Он провёл переговоры с министром обороны КНР Ли Шанфу. Министерство обороны РФ сообщало, что в программе визита Евменова было посещение китайских верфей, военно-морских баз и военно-морских учебных заведений в городах Циндао и Шанхай.