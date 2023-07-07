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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Трутнев заявил о завершении формирования единой авиакомпании "Аврора"

Трутнев заявил о завершении формирования единой авиакомпании "Аврора"
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Формирование единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" завершено, "Полярные авиалинии", которые планировалось частично внести в капитал перевозчика, продолжат работать самостоятельно. Об этом сообщил вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев журналистам в пятницу.

"Оно (формирование - ИФ) уже завершилось, в этой конфигурации она (авиакомпания - ИФ) работает. Какие еще сроки могут быть? Она перевозит пассажиров, увеличивается количество маршрутов и перевозимых пассажиров. В целом, я считаю, авиакомпания "Аврора" работает хорошо", - сообщил он.

По словам Трутнева, смысл создания единой авиакомпании состоял в том, чтобы собрать вместе авиакомпании Дальнего Востока и сделать механизм субсидирования со стороны государства прозрачным.

"Мы не ставили задачу всем кровь из носу, но обязательно войти в компанию. Практически все вошли. В то же время "Полярные авиалинии" считают, им пока надо посмотреть, но я не хочу их заставлять. Мы недавно разговаривали с Айсеном Сергеевичем (глава Якутии Айсен Николаев - ИФ) недавно, я говорю, проблема в чем? Он говорит, она дорого стоит, мы тогда должны ее оценивать. Она прибыльная. Так если прибыльная, то и работайте дальше, зачем субсидии? (...) Поэтому если якутская компания может обслуживать пассажиров качественно и по нормальным ценам без поддержки государства – ура, ничего плохого в этом нет", - пояснил он. Ранее со ссылкой на Николаева сообщалось, что "Полярные авиалинии" войдут в состав "Авроры" (передав часть пакета акций) только если федеральный бюджет будет субсидировать некоторые региональные рейсы.

"Сегодня все субсидии на внутрирегиональные рейсы предоставляются ("Полярным авиалиниям" - ИФ) республикой. Весь парк самолетов авиакомпании выполняют рейсы исключительно внутри Якутии. Авиакомпания сама по себе прибыльна. В ее собственности находятся более 40 самолетов и вертолетов. Ее рыночная стоимость составляет, по оценкам независимых оценщиков, несколько миллиардов рублей. И никаких предпосылок для того, чтобы часть акций бесплатно передавать "Авроре", у нас сегодня нет", - заявлял в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023.

К настоящему моменту акционерные соглашения о передаче пакетов акций (25% плюс одна акция) "Авроре" подписаны с "Чукотавиа", "Камчатским авиационным предприятием", "Хабаровскими авиалиниями" и авиакомпанией "Якутия".

Флот "Авроры" насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter.

Юрий Трутнев ДФО Аврора Полярные авиалинии
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