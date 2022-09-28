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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:32

В проект бюджета заложены 53,6 млрд рублей субсидий авиакомпаниям на 2023 год

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании в 2023 году могут получить по основным программам субсидирования суммарно 53,6 млрд рублей, следует из внесенного в Госдуму проекта бюджета на ближайшую трехлетку.

Всего на федеральный проект "Обеспечение доступности услуг воздушного транспорта" в следующем году правительство планирует выделить 58,6 млрд рублей, хотя в текущем бюджете на эти цели закладывалось 33,7 млрд рублей.

Увеличение суммы связано с планами государства выделить авиакомпаниям 25,3 млрд рублей на возмещение расходов при выполнении внутренних перевозок в условиях внешних санкций. В 2022 году такие субсидии - на сумму 100 млрд рублей - были выделены впервые, на фоне ограничения авиасообщения после 24 февраля. На 2024-2025 годы такие субсидии в проекте бюджета не заложены.

Почти 9 млрд рублей в 2023 году (а также в 2024 и 2025 гг.) планируется направить на программу поддержки перевозок между регионами в обход Москвы. В текущем бюджете на 2023 и 2024 годы на нее закладывалось по 9,3 млрд рублей.

Субсидии на полеты между европейской частью страны и Дальним Востоком, Крымом и Калининградом в 2023 году могут составить 12,3 млрд рублей (столько же в 2024 году, 11,8 млрд рублей в 2025 году). В бюджете-2022 на ближайшие два года были заложены те же суммы.

Поддержка перевозок по социально значимым маршрутам Дальневосточного федерального округа в 2023 году предполагается на уровне 7 млрд рублей (в 2024-2025 годах - по 7,7 млрд рублей). В действующем бюджете на 2023 год закладывалось 7,1 млрд рублей, на 2024 год - 7,9 млрд рублей. Получателем субсидий выступает единая дальневосточная авиакомпания "Аврора".

В 2022 году российские авиаперевозчики получили в виде субсидий беспрецедентные 150 млрд руб., сообщал замминистра транспорта Игорь Чалик.

Минтранс Дальний Восток ДФО Аврора Игорь Чалик Крым Калининград
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