Песков не исключил возможности введения санкций в отношении "Нафтогаза"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили возможность введения санкций в отношении "Нафтогаза", о чем накануне заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Ну, конечно. Это же было достаточно аргументированное заявление главы "Газпрома". Там были изложены причины, почему такая возможность не исключена", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, действительно ли существует возможность введения санкций против "Нафтогаза".

Отвечая на вопрос - есть ли какие-то временные очертания, когда могут быть введены санкции в отношении "Нафтогаза", Песков сказал: "Все, конечно, будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в этой области, о чем вчера говорил Миллер. Будем внимательно отслеживать эту ситуацию. Естественно, мы не позволим ущемлять наши интересы, интересы нашей компании".

Накануне в Санкт-Петербурге председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил журналистам, что продолжающиеся попытки "Нафтогаза Украины" вести арбитражные разбирательства с "Газпромом" чреваты введением санкций со стороны РФ.

Он отметил, что "Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США. "В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза", исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - сказал он.

Глава "Газпрома" отметил, что сам "Нафтогаз" под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед "Газпромом". Так, "Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит.

"Газпром" неоднократно заявлял, что в условиях антироссийских санкций и поднявшейся в Европе волны русофобии он фактически потерял свое фундаментальное право на защиту. Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в НАТО? Это риторические вопросы. В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражные разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к Российской Федерации", - подчеркнул Миллер.