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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

"Газпром" пригрозил Киеву разрывом любого сотрудничества за арбитражные разбирательства

"Газпром" пригрозил Киеву разрывом любого сотрудничества за арбитражные разбирательства
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Продолжающиеся попытки "Нафтогаза" вести арбитражные разбирательства с "Газпромом" чреваты введением санкций со стороны РФ, заявил журналистам в четверг в Санкт-Петербурге председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Он отметил, что "Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США. "В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза", исключить нельзя, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - сказал он.

Глава российской компании отметил, что сам "Нафтогаз" под надуманными предлогами является нарушителем контрактных обязательств перед "Газпромом". Так, "Нафтогаз" отказывается принимать российский газ в точке входа "Сохрановка", но при этом требует оплату за его транзит, указал Миллер.

"Газпром" неоднократно заявлял, что в условиях антироссийских санкций и поднявшейся в Европе волны русофобии он фактически потерял свое фундаментальное право на защиту. Можно ли рассчитывать на справедливое и беспристрастное рассмотрение спора в Швейцарии, которая присоединилась к антироссийским санкциям? Может ли быть нейтральным право Швеции, которая стремится в НАТО? Это риторические вопросы. В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражные разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к Российской Федерации", - подчеркнул Миллер.

Как сообщалось, в сентябре 2022 года "Газпром" уже заявлял, что категорически отвергает все требования "Нафтогаза Украины" по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу - не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться, подчеркивал концерн.

Тогда "Газпром" также заявлял, что считает подачу обращения "Нафтогаза" в суд недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании. "Дальнейшие попытки "Нафтогаза Украины" добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц. На практике это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций", - говорилось в предыдущем сообщении российского концерна по этому вопросу.

Газпром Алексей Миллер Нафтогаз Украина
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