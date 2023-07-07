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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Оренбуржье завершили выжигание газа после прорыва газопровода

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Оренбургской области завершилось техническое выжигание газа, которое проводили после разгерметизации подземного промыслового газопровода, превышений ПДК вредных веществ в воздухе не выявлено, сообщила пресс-служба губернатора региона.

По данным пресс-службы, разгерметизация промыслового газопровода Бобровского месторождения Бобровка-Нефтегорск с последующим возгоранием газа произошла 7 июля около 13:00 на границе Бузулукского и Курманаевского районов.

Место порыва отсеклип от магистрали с обеих сторон и несколько часов проводили техническое выжигание оставшегося на данном участке газа.

"Около 17:00 (местного времени, 15:00 по Москве - ИФ) выгорание газа на отсеченном участке газопровода завершилось. На месте работают ремонтные бригады эксплуатирующей организации", - говорится в сообщении.

Специалисты областной экологической службы взяли замеры воздуха на предмет содержания в нем загрязняющих веществ в двух крайних точках села Савельевка Курманаевского района, расположенного в 10 км от места порыва, и не выявили превышения содержания в воздухе вредных веществ.

Областное управление МЧС ранее сообщило, что из-за аварии никто не пострадал, угрозы населенным пунктам не было.

МЧС Оренбургская область Савельевка Бобровка-Нефтегорск
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