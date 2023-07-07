В Оренбургской области произошла разгерметизация промыслового газопровода
Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Курманаевском районе Оренбургской области 7 июля произошла разгерметизация подземного промыслового газопровода, сообщило региональное ГУ МЧС.
Это произошло рядом с населенным пунктом Савельевка.
"По оперативной информации, жертв и пострадавших нет, угроза населенным пунктам отсутствует", - добавили в управлении.
Кому принадлежит газопровод, не уточняется.
Ликвидацией последствий аварии займутся 17 человек и 7 единиц техники.
На фотографии МЧС с места происшествия виден столб огня и дыма, инцидент произошел в поле.