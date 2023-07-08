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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Госдума в июле примет решение о введении запрета на смену пола

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение о введении запрета на смену пола будет принято в июле.

В субботу в своем телеграм-канале он отметил, что "счастливая семья, построенная на взаимном уважении и любви, - надёжная опора и поддержка для любого человека".

Комментируя высказывания президента Чехии об уничтожении западных ценностей в случае победы России, Володин высказал мнение, что Вашингтон и Брюссель стремятся навязать "чуждые нам псевдоценности, разрушить идентичность нашего народа".

"Их планы обречены на провал", - считает председатель Госдумы.

В настоящее время проект закона о запрете в РФ смены пола прошел первое чтение.

Госдума Вячеслав Володин
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