Дума ко второму чтению приняла поправки о расторжении брака в случае изменения пола супруга

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла поправки ко второму чтению проекта закона о запрете смены пола в России.

Основанием для расторжения брака, согласно поправкам, станет изменение записи "акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов". Кроме того, изменившие пол не смогут быть усыновителями.

Изменить пол в документах можно будет только с предоставлением в ЗАГС соответствующего медицинского заключения, выданного врачебной комиссией подведомственной Минздраву медицинской организации, говорится в поправках. Заключение должно указывать "соответствие половых признаков признакам определенного пола".

Законопроект вносит в закон 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" новую статью, предусматривающую запрет смены пола человека.

Так, запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

К смене пола не относятся медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий (пороков развития), генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей, говорится в проекте закона.

Такие медицинские вмешательства допускаются по решению врачебной комиссии медицинской организации, подведомственной Минздраву, говорится в документе.

По результатам таких медицинских вмешательств указанная врачебная комиссия выдает соответствующее медицинское заключение для внесения изменений в запись актов гражданского состояния. Перечень таких медицинских организаций, форма и порядок выдачи таких решений и медицинских заключений утверждаются правительством РФ.

Если после заключения комиссии будут внесены изменения в запись актов гражданского состояния, то по истечении 90 дней после этого паспорт гражданина РФ будет признаваться недействительным.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Положения закона не будут распространяться на лиц, в отношении которых осуществлены хирургические вмешательства, направленные на изменение половых признаков человека, до дня вступления в силу закона и подтвержденные медицинским заключением врачебной комиссии.

Авторами документа (369814-8) выступили около 400 депутатов Госдумы, включая председателя палаты Вячеслава Володина.