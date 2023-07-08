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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Электроснабжение нарушено в десяти районах Кировской области из-за непогоды

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Энергетики устраняют локальные нарушения электроснабжения, вызванные шквалистым ветром, в 10 районах Кировской области, сообщается в телеграм-канале регионального правительства в субботу.

"Локальные нарушения электроснабжения зафиксированы в Котельничском, Орловском, Яранском, Оричевском, Тужинском, Санчурском, Кикнурском, Белохолуницком, Слободском и Уржумском районах", - говорится в сообщении.

Число абонентов, попавших под отключение, не уточняется.

В устранении последствий стихии задействованы 50 бригад энергетиков: 215 человек и 70 единиц техники.

По данным "Кировэнерго", по территории области проходит грозовой фронт, который принес ливни, грозы, шквалистый ветер с порывами до 25 м/с.

В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам региона могут быть использованы 145 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 4,9 МВт, отмечают энергетики.

Кировская область
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