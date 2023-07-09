Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 июля

Визит Матвиенко в Китай, заявление ОКР по вопросу участия россиян в Азиатских играх, президентские выборы в Узбекистане

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Валентина Матвиенко посетит Китай с 9 по 12 июля. Спикер Совфеда РФ возглавит российскую делегацию на восьмом заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству.

- Глава Минфина США Джанет Йеллен в ходе визита в КНР выразила надежду, что между Вашингтоном и Пекином будет создан устойчивый канал коммуникации. Однако, отметила она, "ни один визит не может решить наши проблемы в одночасье".

- Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что вопрос участия россиян в Азиатских играх в Китае не обсуждался. Ранее информация о допуске спортсменов из РФ и Белоруссии появилась в СМИ.

- Российские военные заявили о новых нарушениях в небе над Сирией со стороны возглавляемой США коалиции. По их данным, зафиксировано девять полетов беспилотников в закрытом районе, а также шесть недеконфликтованных полетов самолетов Typhoon, Rafale и F-16.

- В Узбекистане открылись избирательные участки на выборах президента республики. Эти выборы станут первыми после внесения поправок в конституцию страны, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет.

- Шквалистый ветер привел к нарушению электроснабжения в десяти районах Кировской области. В ремонтных работах задействованы 50 бригад энергетиков.