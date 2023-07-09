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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В Совете Федерации подтвердили, что Матвиенко посетит с визитом Китай

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Делегация Федерального собрания РФ во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко направляется с визитом в Китай, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"Парламентарии примут участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству с Всекитайским собранием народных представителей", - сообщает пресс-служба Совфеда в воскресенье.

Визит состоится по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

В составе делегации - несколько заместителей председателей и глав комитетов обеих палат Федерального Собрания.

Ранее агентство "Синьхуа" сообщило, что Матвиенко во главе делегации посетит Китай с 9 по 12 июля.

Совет Федерации Валентина Матвиенко
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