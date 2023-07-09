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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

В Китае ожидают визита Матвиенко

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во главе делегации посетит Китай с 9 по 12 июля, сообщило агентство "Синьхуа".

"По приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжао Лэцзи председатель Совета Федерации РФ Матвиенко во главе делегации посетит Китай с 9 по 12 июля", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что делегация российских парламентариев примет участие в восьмом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству ВСНП и Федерального Собрания Российской Федерации.

Россия Валентина Матвиенко Китай
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