Крымский мост открыт для движения после отражения ракетной атаки в районе Керчи
Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Движение по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.
Эту информацию подтвердил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления около 12:00 после отражения ракетной атаки в районе Керчи силами ПВО.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в воскресенье система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету.