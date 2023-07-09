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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Крымский мост открыт для движения после отражения ракетной атаки в районе Керчи

Крымский мост открыт для движения после отражения ракетной атаки в районе Керчи
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Движение по Крымскому мосту возобновлено после временной остановки, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.

Эту информацию подтвердил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления около 12:00 после отражения ракетной атаки в районе Керчи силами ПВО.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в воскресенье система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету.

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