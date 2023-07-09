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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Увеличено число досмотровых постов на Крымском мосту для ликвидации пробок

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Количество досмотровых постов на въездах на Крымский мост увеличено для устранения пробок, которые днем в воскресенье выросли до нескольких километров, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"По информации ФКУ Упрдор "Тамань" и ФГУП "УВО Минтранса России" увеличено количество постов досмотра и усилена их работа. В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены", - написал он в телеграм-канале.

Лукашенко сообщил, что по состоянию на 15:00 пробка на мост со стороны Краснодарского края составила до 6 км со временем ожидания до 3 часов, со стороны Крыма - до 3,5 км и временем ожидания 1,5-2 часа.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в воскресенье система противовоздушной обороны сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого около 12:00 движение по Крымскому мосту было временно ограничено в оба направления. О возобновлении движения власти сообщили в 13:15. К этому моменту очередь к мосту растянулась на несколько километров.

Крым Крымский мост Краснодарский край
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