Минобороны РФ сообщило о попытках наступления ВСУ на трех направлениях

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедших суток вооруженные силы Украины предпринимали попытки наступательных действий на донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях, атаки отбиты.

"На донецком направлении грамотными действиями подразделений "Южной" группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии, успешно отражены атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Первомайское и Северное Донецкой народной республики", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в воскресенье.

Он заявил, что в районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

"За сутки уничтожено до 180 украинских военнослужащих и иностранных наемников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - заявил Конашенков.

Представитель ведомства сообщил, что на южно-донецком и запорожском направлениях отражены атаки противника в районах населенных пунктов Работино, Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области.

"В районе населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - заявил Конашенков.

Он отметил, что в районе населенного пункта Лукъяновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

По данным Минобороны РФ, на красно-лиманском направлении отражены атаки подразделений 21-й, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики, Нововодяное и Невское Луганской народной республики.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 60 украинских военнослужащих, один танк, восемь автомобилей, самоходная гаубица "Гвоздика", а также артиллерийская система М777 производства США", - заявил Конашенков.

Российские военные в течение суток уничтожили два склада боеприпасов 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в ДНР.

По словам Конашенкова, уничтожен склад боеприпасов 228-го батальона логистики 9-го армейского корпуса ВСУ в районе Задорожного Запорожской области, а также склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны в районе Старицы Харьковской области.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 109 районах", - сказал Конашенков.

Он отметил, что также за сутки российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбито 10 украинских беспилотников в ДНР и ЛНР.