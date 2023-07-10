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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:10

Военные сообщили о попытках Украины атаковать Крымский мост и аэродром Морозовск

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Среди объектов, которые пыталась атаковать Украина, был Крымский мост и военный аэродром в Ростовской области, сообщил на совещании у начальника Генштаба, командующего объединенной группировкой войск в зоне СВО Валерия Герасимова, начальник главного штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов.

"Средствами противовоздушной обороны уничтожено две ракеты, атаковавших Керченский транспортных переход и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет", - сказал Афзалов.

По его словам, еще две ракеты были перехвачены средствами радиоэлектронной борьбы, они упали, пострадавших нет.

Еще одной целью ВСУ он назвал объект в Калужской области.

Герасимов провел совещание из штаба объединенной группировки войск в зоне специальной военной операции.

Судя по видеозаписи Минобороны, в совещании, в частности, приняли участие начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской и заместитель начальника Генштаба Алексей Ким.

"Отмечаю, что Воздушно-космические силы с поставленной задачей справились", - сказал Герасимов.

По данным Министерства обороны, 9 июля Киев попытался нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант для поражения наземных целей.

"По докладу генерал-полковника Виктора Афзалова, средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ. Жертв и разрушений нет", - сообщило министерство.

Валерий Герасимов Генштаб ВСУ Крым Минобороны
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