Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Суды в I полугодии признали в РФ банкротами 162,9 тыс. граждан

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские суды в январе-июне 2023 года признали несостоятельными 162,9 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Это на 34,3% больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года.

Постепенно темп прироста числа банкротств граждан замедляется в последние несколько лет. В 2021-м прирост составил 62%, а в 2022-м - 44,2%.

Граждане в отличие от компаний в подавляющем большинстве случаев самостоятельно инициируют дела о собственном банкротстве. Они это сделали в 96,5% процедур, кредиторы инициировали лишь 3,1% дел, ФНС России - 0,4% дел, свидетельствуют данные "Федресурса".

Среди регионов в январе-июне 2023 года лидировали по абсолютному числу граждан-банкротов: Московская область (7972), Москва (7759), Краснодарский край (7746).

Всего с 1 октября 2015 года суды признали банкротами 916 тыс. граждан, свидетельствуют данные "Федресурса".

Внесудебная процедура

Граждане все активнее используют внесудебную процедуру личного банкротства, которая проводится через многофункциональные центры (МФЦ). В январе-июне 2023 года МФЦ опубликовали 5137 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Процедура запустилась в 70% случаев, тогда как в январе-июне 2022 года заявителям возвращались 58% заявлений, свидетельствуют данные "Федресурса".

Всего за время существования внесудебной процедуры банкротства с сентября 2020 по июнь 2023 стартовали 18697 процедур с суммой долга 6,44 млрд рублей; завершены 13282 процедуры с задолженностью 4,62 млрд рублей, доля начатых дел составила 55%.

Сейчас воспользоваться внесудебной процедурой могут лица, имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

В будущем она станет доступна более широкому кругу лиц. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличивает максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке, минимальная планка долга снижается с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

"Процедурой смогут воспользоваться пенсионеры и получатели пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом должно быть соблюдено условие, что исполнительный документ, выданный не менее одного года назад, предъявлялся для исполнения", - напоминает первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

По мнению руководителя "Федресурса" Алексея Юхнина, предстоящие изменения законодательства расширят доступ граждан к внесудебной процедуре банкротства, поэтому в перспективе этот институт будет развиваться еще более активно.

Московская область Федресурс банкротство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 9 июля

Подразделения ПВО сбили две украинские ракеты в небе над Брянской областью

Увеличено число досмотровых постов на Крымском мосту для ликвидации пробок

Крымский мост открыт для движения после отражения ракетной атаки в районе Керчи

Крымский мост открыт для движения после отражения ракетной атаки в районе Керчи

Украинская ракета сбита в Ростовской области

ПВО сработала на территории Ростовской области

Силы ПВО сбили ракету на востоке Крыма

Пострадавших от наводнения сочинцев переселяют в пункты временного размещения

Ливень в Сочи подтопил несколько домов и снес автомобили

Ливень в Сочи подтопил несколько домов и снес автомобили

В Китае ожидают визита Валентины Матвиенко

В Китае ожидают визита Валентины Матвиенко
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });