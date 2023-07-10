Суды в I полугодии признали в РФ банкротами 162,9 тыс. граждан

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Российские суды в январе-июне 2023 года признали несостоятельными 162,9 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей (ИП), свидетельствуют данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru). Это на 34,3% больше, чем за аналогичные месяцы прошлого года.

Постепенно темп прироста числа банкротств граждан замедляется в последние несколько лет. В 2021-м прирост составил 62%, а в 2022-м - 44,2%.

Граждане в отличие от компаний в подавляющем большинстве случаев самостоятельно инициируют дела о собственном банкротстве. Они это сделали в 96,5% процедур, кредиторы инициировали лишь 3,1% дел, ФНС России - 0,4% дел, свидетельствуют данные "Федресурса".

Среди регионов в январе-июне 2023 года лидировали по абсолютному числу граждан-банкротов: Московская область (7972), Москва (7759), Краснодарский край (7746).

Всего с 1 октября 2015 года суды признали банкротами 916 тыс. граждан, свидетельствуют данные "Федресурса".

Внесудебная процедура

Граждане все активнее используют внесудебную процедуру личного банкротства, которая проводится через многофункциональные центры (МФЦ). В январе-июне 2023 года МФЦ опубликовали 5137 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, это в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Процедура запустилась в 70% случаев, тогда как в январе-июне 2022 года заявителям возвращались 58% заявлений, свидетельствуют данные "Федресурса".

Всего за время существования внесудебной процедуры банкротства с сентября 2020 по июнь 2023 стартовали 18697 процедур с суммой долга 6,44 млрд рублей; завершены 13282 процедуры с задолженностью 4,62 млрд рублей, доля начатых дел составила 55%.

Сейчас воспользоваться внесудебной процедурой могут лица, имеющие непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей, в отношении которых исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. Процедура внесудебного банкротства длится полгода и завершается признанием долгов безнадежными ко взысканию.

В будущем она станет доступна более широкому кругу лиц. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который вдвое - с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей - увеличивает максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке, минимальная планка долга снижается с 50 тыс. рублей до 25 тыс. рублей.

"Процедурой смогут воспользоваться пенсионеры и получатели пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. При этом должно быть соблюдено условие, что исполнительный документ, выданный не менее одного года назад, предъявлялся для исполнения", - напоминает первый замминистра экономического развития Илья Торосов.

По мнению руководителя "Федресурса" Алексея Юхнина, предстоящие изменения законодательства расширят доступ граждан к внесудебной процедуре банкротства, поэтому в перспективе этот институт будет развиваться еще более активно.