Число корпоративных банкротств в РФ в I полугодии сократилось на 40%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Количество корпоративных банкротств в РФ в первом полугодии 2023 года составило 3115, это на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Ранее эксперты объясняли снижение числа банкротств компаний эффектом от действовавшего c 1 апреля по 1 октября 2022 года моратория на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должников. Он распространялся на все хозяйствующие субъекты - за исключением застройщиков, чьи объекты внесены в перечень "долгостроев".

Число уведомлений кредиторов о намерении инициировать дело о несостоятельности своих контрагентов в первом полугодии 2023 года сравнялось с "домораторными" показателями. В январе-июне 2023 года их было опубликовано 15892, а в аналогичные месяцы 2021 года - 15894. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда действовал мораторий, уведомлений оказалось в 2,12 раза больше.

Кроме того, по итогам первого полугодия число введенных судами процедур наблюдения (первая в деле о несостоятельности, до признания компании банкротом) составило 3727, что на 5,7% больше, чем в январе-июне 2022 года.

"Рост числа наблюдений и намерений кредиторов свидетельствует о том, что в перспективе можно ожидать увеличение числа банкротств примерно до уровня 600-800 в месяц. В то же время долгоиграющий эффект моратория в виде сохраненного бизнеса ряда компаний продолжит свое действие", - считает руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Как и по итогам января-марта 2023 года, в первое полугодие доля процедур, инициированных конкурсными кредиторами, оказалась больше: 78,9% против 68,5% в первом полугодии 2022 года. Доля ФНС России как заявителя составила 12% (была 23,7%) в те же периоды. Должники по собственной инициативе начали свое банкротство в 8,7% дел (было 7,4%), работники инициировали 0,3% дел (было 0,5%), свидетельствуют данные "Федресурса".