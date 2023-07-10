Порядка 150 домов Сириуса в Краснодарском крае затопили ливни

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На Федеральной территории (ФТ) "Сириус" залповые ливни затопили домовладения жителей поселка Мирный, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в понедельник.

"В результате сильного дождя (50 мм за 1 час) в поселке Мирный Федеральной территории "Сириус" произошло подтопление около 150 придомовых территорий и домовладений, частично подтоплено 13 улиц", - подчеркивает пресс-служба.

На месте работают 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели МЧС России проводят откачку воды при помощи специальной техники.

"Проводится эвакуация жильцов. В ПВР размещены 54 человека, из них 15 детей", - отмечает пресс-служба.

К ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники. Это сотрудники 10 пожарно-спасательного отряда и Управления по г. Сочи, ЮРПСО МЧС России, Кубань-СПАС, специалисты администрации Сочи и администрации ФТ "Сириус".

Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.