Что случилось этой ночью: понедельник, 10 июля

Лесной пожар в Башкирии, британские министры против поставок Украине кассетных боеприпасов, затопление в Краснодарском крае

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британские министры выступили против поставок Киеву американских кассетных боеприпасов. Они напомнили о международной конвенции, запрещающей кассетные бомбы.

- Лес горит в Башкирии на площади более 40 га. Существует угроза распространения огня на населенный пункт

- Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой партией интернет-спутников Starlink. Запуск был осуществлен с базы американских Космических сил на мысе Канаверал.

- Порядка 150 домов Сириуса в Краснодарском крае затопили ливни. К ликвидации последствий привлечено 146 человек и 55 единиц техники.

- Две отрезанных водой от дороги группы туристов спасены сотрудниками МЧС Абхазии. Спасатели эвакуировали еще 19 человек из летнего лагеря в курортном поселке Мюссера Гудаутского района.

- Российские военные снова обвинили ВВС США в нарушении воздушного пространства Сирии. Как утверждается, за сутки зафиксировано 16 нарушений самолетами и беспилотниками США.