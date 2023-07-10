Лес горит в Башкирии на площади более 40 га

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Лес горит в Белорецком районе Башкирии в 8 км от села Узян на площади более 40 га, существует угроза распространения огня на населенный пункт, сообщила пресс-служба МЧС РФ в понедельник.

"В Белорецком районе в 8 километрах от населенного пункта Узян горит лес. По информации Минлесхоза, на текущий момент площадь пожара более 40 га, имеется угроза распространения огня в сторону населенного пункта", - говорится в сообщении.

"В целях недопущения распространения лесного пожара на населенный пункт и защиты жилых домов на место выехала аэромобильная группировка МЧС РФ в составе 33 человека и 5 единиц техники", - отметили в министерстве.

В пресс-службе также добавили, что ситуация с пожаром находится на контроле, принимаются все необходимые меры.