Начальник Генштаба РФ поручил найти и уничтожить стартовые позиции украинских С-200

Именно зенитными ракетами С-200, по данным Минобороны, 9 июля Киев безуспешно попытался нанести удары по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба РФ-командующий объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине Валерий Герасимов заслушал доклад о пресечении попытки ВСУ нанести удары ракетами по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях.

"Командующий объединенной группировкой войск генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковника Виктора Афзалова об уничтожении четырех украинских баллистических целей", - сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"По докладу генерал-полковника Виктора Афзалова, средствами ПВО уничтожены две ракеты С-200, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ИФ). Жертв и разрушений нет", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

По данным министерства, 9 июля Киев предпринял безуспешную попытку нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужских областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант для поражения наземных целей.

"Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов поставил задачу начальнику Главного разведывательного управления и должностным лицам командного пункта объединенной группировки организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение", - сообщили в Минобороны РФ.

Также в Минобороны РФ отметили, что Герасимов поручил "в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха".