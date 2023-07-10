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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Лавров проводит переговоры с главами МИД стран Персидского залива

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в Москве переговоры с главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

"Признателен, что вы откликнулись на наше предложение провести уже 6-е заседание стратегического диалога Россия-ССАГПЗ в нашей столице", - сказал Лавров, открывая встречу. Он напомнил, что Москва во второй раз принимает это мероприятие, первый раз был в 2016 году.

По словам министра, этот формат "зарекомендовал себя как эффективный механизм обмена мнениями по ключевым региональным и глобальным проблемам, путям развития экономического и гуманитарного сотрудничества между нашими странами". Он также выразил надежду на то, что сегодняшнее заседание придаст "дополнительный импульс укреплению взаимодействия России с государствами-членами Совета".

Лавров подчеркнул, что отношения между Россией и странами ССАГПЗ продолжают поступательно развиваться, что подтверждается "существенно возросшей за последний год динамикой контактов на высшем и высоком уровне"

"У России и стран совета сотрудничества есть все необходимые механизмы для успешного решения стоящих перед нами общих задач, продвижения взаимовыгодного партнерства, его перевода на системную стратегическую основу. Соответствующие ведомства наших стран и бизнес-структуры предпринимают последовательные шаги по расширению экономических связей", - отметил министр.

"Несмотря на сложные геополитические условия, нам удается поддерживать положительную динамику взаимной торговли: по итогам прошлого года товарооборот между Россией и вашими странами увеличился более чем на 6% по сравнению с предыдущим годом и превысил $11 млрд. Разумеется, не с каждой из присутствующих здесь стран торговля развивается равномерно, но общая тенденция позитивна, а что касается отдельных резервов, которые существуют в рамках двусторонних отношений в торгово-экономической сфере, безусловно, в ходе сегодняшних отдельных встреч мы об этом поговорим более подробно", - подчеркнул Лавров.

Он добавил, что в ходе встречи будет обсуждаться "весь комплекс вызовов, с которыми сталкивается Ближний Восток, включая стратегический важный район Залива": "Затронем тему создания региональной системы коллективной безопасности в интересах эффективного противодействия многочисленным вызовам и угрозам".

В ССАГПЗ входят шесть арабских стран: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

МИД Сергей Лавров ССАГПЗ Персидский залив
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