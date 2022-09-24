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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Лавров заявил, что РФ выступает за расширение СБ ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Россия выступает за расширение Совета Безопасности ООН за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки, Индия и Бразилия могли бы стать постоянными членами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Видим перспективы демократизации работы СБ исключительно за счет расширения представленности стран Африки, Азии и Латинской Америки. Особо отмечаем Индию и Бразилию - и хочу это подчеркнуть - как ключевых международных игроков и достойных кандидатов на постоянное членство в Совете - при обязательном одновременном повышении профиля Африки", - заявил он, выступая в субботу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам министра, "не могут не беспокоить усилия отдельных стран, подрывающие прерогативы Совета Безопасности". "Безусловно, и Совет, и в целом ООН должны быть адаптированы к современным реалиям", - подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД убежден, что "сегодня как никогда важно, чтобы все государства-члены недвусмысленно, без оговорок подтвердили приверженность целям и принципам Устава ООН в качестве первого необходимого шага на пути к восстановлению коллективной ответственности за судьбы человечества".

Сергей Лавров МИД РФ
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