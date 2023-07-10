Путин подписал закон о предоставлении ВНЖ иностранцам-участникам СВО

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуры получения вида на жительство в России для нескольких категорий иностранных граждан. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, закон предусматривает выдачу вида на жительство без получения разрешения на временное проживание иностранному гражданину, который во время проведения СВО заключит контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России или других российских воинских формированиях на срок один год, членам его семьи, в том числе в случае гибели (смерти) военнослужащего.

Также упрощенный порядок выдачи ВНЖ вводится для иностранцев, осуществивших инвестиции в России, и членам их семей. Критерии, которым должен соответствовать такой иностранный гражданин, будет определять правительство.

Закон в целом предоставляет право оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированных специалистов (ВКС) и членов их семей в случае осуществления им трудовой деятельности на территории России в качестве ВКС, имеющего вид на жительство не менее двух лет, и осуществления работодателем исчисления, удержания и перечисления налогов в бюджетную систему России в отношении таких специалистов.

Закон устанавливает также, что с 1 марта 2024 года по общему правилу заработная плата ВКС должна составлять не менее 750 тысяч рублей из расчета за один квартал (т.е. около 250 тысяч рублей в месяц). До сих пор их зарплаты должны были составлять не менее 167 тысяч рублей в месяц.