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Расширены гарантии бесплатного проезда в отпуск для участвующих в СВО работников Крайнего Севера

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Граждане, работающие на Крайнем Севере, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту в составе войск Росгвардии и участвующие в специальной военной операции, теперь смогут воспользоваться компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно после возвращения со службы.

Подписано соответствующее постановление, сообщает сайт правительства.

По закону право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

"По Трудовому кодексу с мобилизованными или подписавшими контракт на прохождение военной службы в составе Вооруженных сил России трудовой договор по месту работы приостанавливается, но сохраняется. Таким образом, право на компенсацию проезда в отпуск и обратно у тех из них, кто работает на Крайнем Севере, остается. Чтобы такие граждане смогли воспользоваться льготой после возвращения, правительство ранее приняло решение закрепить эту норму постановление", - объяснили в правительстве.

Теперь льгота распространяется и на тех работников Крайнего Севера, кто выполняет задачи специальной военной операции в составе войск Росгвардии.

В документе уточняется, что гарантия бесплатного проезда к месту отпуска и обратно для всех мобилизованных и служащих по контракту участников специальной военной операции из числа граждан, работающих на Крайнем Севере, сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту. Ранее она действовала один год.

правительство СВО Крайний Север Росгвардия
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