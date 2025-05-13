Расширены гарантии бесплатного проезда в отпуск для участвующих в СВО работников Крайнего Севера

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Граждане, работающие на Крайнем Севере, мобилизованные или проходящие военную службу по контракту в составе войск Росгвардии и участвующие в специальной военной операции, теперь смогут воспользоваться компенсацией расходов на оплату стоимости проезда в отпуск и обратно после возвращения со службы.

Подписано соответствующее постановление, сообщает сайт правительства.

По закону право на компенсацию имеют граждане, которые работают на Крайнем Севере и приравненных к нему территориях, раз в два года за счет работодателя им возмещается стоимость проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно.

"По Трудовому кодексу с мобилизованными или подписавшими контракт на прохождение военной службы в составе Вооруженных сил России трудовой договор по месту работы приостанавливается, но сохраняется. Таким образом, право на компенсацию проезда в отпуск и обратно у тех из них, кто работает на Крайнем Севере, остается. Чтобы такие граждане смогли воспользоваться льготой после возвращения, правительство ранее приняло решение закрепить эту норму постановление", - объяснили в правительстве.

Теперь льгота распространяется и на тех работников Крайнего Севера, кто выполняет задачи специальной военной операции в составе войск Росгвардии.

В документе уточняется, что гарантия бесплатного проезда к месту отпуска и обратно для всех мобилизованных и служащих по контракту участников специальной военной операции из числа граждан, работающих на Крайнем Севере, сохраняется на весь срок службы по мобилизации или по контракту. Ранее она действовала один год.