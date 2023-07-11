Параметры проекта ВСМ Москва - Петербург поручено проработать до конца июля

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтрансу совместно с Минэкономразвития, ОАО "РЖД", АО "Группа "Синара" и ПАО "Сбербанк" проработать параметры проекта создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Документ должен быть готов к концу второй декады июля. "При этом необходимо учесть возможность привлечения внебюджетных источников финансирования", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем к этому же сроку Минтранс, Минфин, РЖД, правительство Москвы и правительство Московской области должны представить согласованную и актуализированную программу развития Центрального транспортного узла с учетом организации перспективных диаметральных маршрутов на период 2025-2030 гг.