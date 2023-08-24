Минтранс ждет запуска ВСМ между Москвой и Петербургом в 2028 году

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Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Ориентировочный срок завершения строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - 2028 год, сообщил журналистам замглавы Минтранса Валентин Иванов и напомнил, что строительство уже идет, создаются железнодорожные выходы участков ВСМ из Москвы.

Говоря о стоимости строительства, Иванов подтвердил ранее озвученную цифру в 1,7 трлн рублей.

Он добавил, что в ближайшее время стоимость планируется актуализировать, будет сформирована рабочая группа, которая обсудит финансово-экономическое обоснование проекта. "Сейчас изменилась ключевая ставка, это серьезно повлияет на финансовую модель", - пояснил замминистра.

По словам Иванова, Сбербанк готов участвовать в финансировании проекта. "Они понимают, что этот объект окупаемый. Они готовы вкладывать в этот проект", - сказал Иванов.

Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов позже подтвердил, что кредитная организация готова в синдикате крупнейших банков участвовать в финансировании этого проекта. "Для России с ее огромными расстояниями такой проект крайне важен. ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" является началом развития сети таких магистралей. Реализация проекта сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут, и к 2030 году общее количество пассажиров магистрали составит около 22,6 млн человек в год", - сказал он журналистам.

Принять участие в финансировании проекта также планирует Газпромбанк. "Безусловно, этот проект находится в фокусе нашего внимания, представляя серьезный интерес для Газпромбанка как системообразующего института. Готовы будем принять участие в такой амбиционной и важной для страны инициативе", - сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка Павел Бруссер.

Замглавы Минтранса добавил, что создаваемая рабочая группа в ближайшее время проанализирует вопросы финансирования проекта, в том числе в части господдержки и привлечения средств ФНБ.