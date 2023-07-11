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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

Песков заявил, что у него нет новой информации о договоренностях с Пригожиным

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему нечего добавить по теме договоренностей с владельцем группы "Вагнер" Евгением Пригожиным, в частности о необходимости ухода бизнесмена в Белоруссию.

"Нет никаких новых элементов, которые я мог бы вам сообщить по этой теме", - сказал Песков во вторник, отвечая на вопрос, в силе ли договоренности, приведенные им ранее, о том, что Пригожин "уйдет в Белоруссию".

Накануне Песков подтвердил, что президент Владимир Путин встречался с командирами группы "Вагнер", руководством компании, в том числе с Пригожиным, 29 июня. По его словам, встреча прошла в Кремле и продлилась почти три часа. Песков отметил, что Путин "выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения".

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа. 27 июня в ФСБ сообщили, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено.

Дмитрий Песков Вагнер Евгений Пригожин Белоруссия
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