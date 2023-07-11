В Совбезе РФ обсудили меры по улучшению подготовки квалифицированных кадров
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Эксперты Совета безопасности России обсудили нехватку высококвалифицированных кадров и выработали меры по улучшению системы их подготовки, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.
"Состоялось заседание межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере. Подняты вопросы, связанные с дефицитом высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, сдерживающим решение задач обеспечения технологического суверенитета страны", - говорится в сообщении.
Участники заседания предложили заинтересованным ведомствам организовать мониторинг и прогнозирование рынка труда по специальностям, обеспечивающим технологический суверенитет.
"Выработаны дополнительные меры, направленные на совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров", - сказали в аппарате Совбеза.