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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:30

В Совбезе РФ обсудили меры по улучшению подготовки квалифицированных кадров

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Эксперты Совета безопасности России обсудили нехватку высококвалифицированных кадров и выработали меры по улучшению системы их подготовки, сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза.

"Состоялось заседание межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по безопасности в экономической и социальной сфере. Подняты вопросы, связанные с дефицитом высококвалифицированных научных, инженерных и рабочих кадров, сдерживающим решение задач обеспечения технологического суверенитета страны", - говорится в сообщении.

Участники заседания предложили заинтересованным ведомствам организовать мониторинг и прогнозирование рынка труда по специальностям, обеспечивающим технологический суверенитет.

"Выработаны дополнительные меры, направленные на совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров", - сказали в аппарате Совбеза.

Совбез
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