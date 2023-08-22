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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Предприятиям "Ростеха" не хватает десятков тысяч квалифицированных сотрудников

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Дефицит высоквалифицированных инженерных и рабочих кадров на предприятиях "Ростеха" составляет десятки тысяч человек, заявил замгендиректораг госкорпорации Николай Волобуев на форуме "Технопром-2023" в Новосибирске.

"У нас острый дефицит очень квалифицированных кадров инженерных. Сергей Викторович (Чемезов, глава "Ростеха" - ИФ) приводил пример публично, что у нас более 20 тысяч квалифицированных инженерных кадров не хватает. Я уже не говорю про высоквалифицированных рабочих, у нас там значительно больше цифра", - сказал Волобуев.

Сейчас в образовательный контур "Ростеха" входит девять передовых инженерных школ (ПИШ), их станет больше.

"Мы в предстоящем году собираемся на базе "Станкина" развивать новое направление ПИШ, связанное с машиностроением, с медицинским университетом Пирогова собираемся развивать направление медицинского оборудования", - добавил Волобуев.

Ростех Станкин Николай Волобуев Сергей Чемезов
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