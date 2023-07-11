Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для переговоров России с Украиной

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам в Пекине об отсутствии каких-либо предпосылок для начала мирных переговоров России и Украины.

"Мы реалистично оцениваем происходящее. Чтобы начать мирный диалог, нужна воля политическая, реализм и самостоятельность. Ничего этого мы не видим на Украине. К большому сожалению, сегодня мы не видим ни малейших предпосылок для мирных переговоров", - сказала Матвиенко журналистам в Пекине во вторник.

По ее мнению, "коллективный запад, НАТО не заинтересованы в мирном разрешении конфликта. Они "заинтересованы в его затягивании, эскалации, это выражается в поставках вооружений", пояснила Матвиенко.

Она сообщила, что тема Украины обсуждалась на встречах с китайскими коллегами.

"Мы с пониманием и признательностью относимся к позиции Китая по Украине, ценим усилия Китая, отмечаем схожесть положений документа Китая по мирному урегулированию конфликта в Украине с нашими подходами по разрешению украинского конфликта", - сказала Матвиенко.

Она также назвала беспрецедентным решение США поставить на Украину кассетные боеприпасы. "Считаю, это военное преступление. Если это произойдет, это противоречит всем международным нормам. Многие страны, включая ряд стран НАТО, осудили это", - заявила Матвиенко, добавив, что Россия будет "обращаться во все международные организации, по своей линии мы будем обращаться в парламенты мира, чтобы осудить это преступление".