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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

В США считают, что поставки Киеву кассетных боеприпасов не подорвет отношения с союзниками

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Решение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы не вызовет ухудшения отношений с союзниками по НАТО, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Я не думаю, что вы увидите надлом в отношениях, разногласия или разобщенность вследствие этого решения, даже несмотря на то, что многие союзники, подписавшие в Осло конвенцию (по кассетным боеприпасам - ИФ), находятся не в том положении, чтобы говорить, что они выступают за кассетные боеприпасы", - сказал Салливан на брифинге.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, обеспокоен ли Байден, что решение о кассетных боеприпасах может вызвать споры на саммите НАТО в Вильнюсе.

Кроме того, советник президента США добавил, что Вашингтон получил заверения от Киева в том, что украинская сторона не будет применять кассетные боеприпасы для ударов по российской территории.

Накануне премьер Великобритании Риши Сунак заверил, что Лондон продолжит придерживаться обязательств по "конвенции, которая запрещает производство или использование кассетных боеприпасов и препятствует их использованию".

Кроме того, министр обороны Испании Маргарет Роблес выступила против поставок Киеву кассетных боеприпасов.

"Испания, имея твердое обязательство перед Украиной, также решительно привержена тому, что определенное оружие и бомбы нельзя поставлять ни при каких обстоятельствах", - приводит Politico слова министра.

7 июля замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что власти США приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Украине, который, в частности, включает кассетные боеприпасы. "Речь идет о 155-мм и 105-мм снарядах (...) Пакет также включает ракеты для систем Patriot и HIMARS", - сказал Каль.

До этого объявления генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет общей позиции по поставкам Украине кассетных боеприпасов, каждая страна-союзник сама принимает решение по этому вопросу.

HIMARS Байден Вашингтон Йенс Столтенберг
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