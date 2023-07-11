В РФ приняли закон о внедрении цифрового рубля

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о внедрении в РФ цифрового рубля Центрального банка и создании платформы цифрового рубля.

Документ (№270838-8) входит в пакет законопроектов о внедрении в России третьей формы денег и был внесен в парламент в конце декабря 2022 года группой депутатов и сенаторов. Кроме него, туда также входит документ, вносящий поправки в Гражданский кодекс (№270852-8), который был принят Госдумой во втором чтении 20 июня. В то же время в парламент был внесен законопроект об интеграции цифрового рубля в систему российского налогового регулирования и контроля (№384598-8).

Принятый закон уточняет запрет на кредитование счетов цифрового рубля, а также на начисление процентов на остаток цифровых рублей. Также запрещается открытие совместных счетов цифрового рубля (для нескольких пользователей).

Документ также устанавливает право ЦБ отказать участнику платформы (банку) в проведении операции по распоряжению клиента, если регулятор выявит признаки операции без согласия клиента. В таком случае ЦБ сообщит банку или клиенту о возможности направить повторное распоряжение по тем же реквизитам и на ту же сумму. При получении повторного распоряжения ЦБ будет обязан его исполнить.

Кроме этого, согласно закону, ЦБ сможет заключать договора с оператором информационной системы национальной денежной единицы, выпускаемой в цифровой форме, не только иностранного государства, но и группы иностранных государств.

Ранее первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова озвучивала идею создания цифровой нацвалюты не для одной конкретной страны, а для целого пространства. "Идея фантастическая, ее много обсуждают, не знаю, увидим ли мы ее в ближайшем будущем, это когда, например, на неком пространстве создается единая национальная цифровая валюта", - говорила Скоробогатова на Финансовом конгрессе Банка России.

Основные нормы закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.

При этом принятый закон продлевает на год (до 31 декабря 2024 года) право ЦБ определять круг пользователей платформы цифрового рубля, а также перечень операций на платформе и их пороговые суммы. В документе также уточняется, что решение должно быть согласовано с Росфинмониторингом.

Первый зампред ЦБ на ПМЭФ сообщала, что в случае принятия законопроекта ЦБ надеется на проведение первых реальных операций с цифровым рублем в июле-августе текущего года.

ЦБ в конце марта сообщал, что готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями с 13 банками в запланированные сроки (с 1 апреля). Но пилот так и не стартовал из-за отсутствия необходимой правовой основы.