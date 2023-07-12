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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Физлица и ИП смогут открыть счет цифрового рубля только после регистрации в ЕСИА

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал проект положения о платформе цифрового рубля, согласно которому физлица и индивидуальные предприниматели (ИП) для открытия счетов и проведения операций на платформе должны быть зарегистрированы в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Кроме того, физлица и ИП должны будут получить ключ простой электронной подписи при личной явке.

Опубликованный проект документа также содержит перечень операций с цифровыми рублями, порядок закрытия кошельков и механизм рассмотрения запросов и претензий пользователей платформы.

Платформа цифрового рубля будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни.

Предложения и замечания к проекту принимаются до 19 июля 2023 года.

Госдума в минувший вторник приняла закон о внедрении цифрового рубля. Его основные положения вступают в силу 1 августа. Также в августе ЦБ намерен начать пилот с цифровыми рублями, который откладывался с апреля из-за отсутствия правовой базы.

Пилот с реальными цифровыми рублями будет проходить на ограниченном количестве операций и клиентов банков в режиме Friends and family, ранее сообщил ЦБ. Его участники протестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, а также оплату товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду. Тестировать оплату будут 30 торгово-сервисных предприятий в 11 городах, которые заранее были выбраны банками и ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
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