Деревянные дома горят в подмосковном Солнечногорске на площади 2,5 тыс. кв. метров

Возгорание локализовано, сообщили в МЧС РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Деревянные постройки загорелись в подмосковном городе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в среду.

"По уточненным данным площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. метров. Пожар в 07:32 локализован", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы порядка 40 человек и 13 единиц техники.

"Принимаются все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящие жилые строения и лесного массив", - добавили в пресс-службе.

По предварительной информации, пострадавших нет.