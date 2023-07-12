Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Деревянные дома горят в подмосковном Солнечногорске на площади 2,5 тыс. кв. метров

Возгорание локализовано, сообщили в МЧС РФ

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Деревянные постройки загорелись в подмосковном городе Солнечногорск, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в среду.

"По уточненным данным площадь пожара составляет 2,5 тыс. кв. метров. Пожар в 07:32 локализован", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы порядка 40 человек и 13 единиц техники.

"Принимаются все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящие жилые строения и лесного массив", - добавили в пресс-службе.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Московская область Солнечногорск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 11 июля

Военная операция на Украине

Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления более чем в 26 тыс. военных

Корабли ВМФ РФ начали перевозку автомобилей через Керченский пролив

Корабли ВМФ РФ начали перевозку автомобилей через Керченский пролив

Задержан предполагаемый убийца замглавы краснодарского горотдела по мобилизационной работе

Задержан предполагаемый убийца замглавы краснодарского горотдела по мобилизационной работе

В РФ приняли закон о внедрении цифрового рубля

В РФ приняли закон о внедрении цифрового рубля

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Госдума обязала банки возвращать гражданам похищенные с их счетов средства

Дума разрешит использовать антидроновые комплексы только силовикам и ЧОПам

Володин предложил пересадить депутатов на "Москвичи" и "Лады"

Володин предложил пересадить депутатов на "Москвичи" и "Лады"

Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для переговоров России с Украиной

Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок для переговоров России с Украиной

Сервис Discord оштрафовали на 6 млн руб. за неудаление порнографического контента

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });