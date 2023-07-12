Песков переадресовал Думе вопрос о законопроекте о сплошных рубках вокруг Байкала

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные с инициативами вокруг Байкала, должны разъясняться на уровне Госдумы, пока работа ведется там, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ему задали вопрос о принятом в I чтении законопроекте, который разрешит сплошные рубки в экологической зоне Байкала.

Пескова спросили, будет ли "в этот раз президент спасать Байкал от застройки".

"Сейчас нужно адресовать вопросы именно народным избранникам, которые ведут эту работу, экспертам Государственной думы с тем, чтобы они нормально разъяснили аргументацию. Потому что, конечно, есть абсолютно непререкаемый авторитет экологической безопасности Байкала, но так же есть и... Вы помните, президент Путин неоднократно об этом говорил, что любые природоохранные зоны - они не должны быть запретными зонами для людей", - ответил он.

По его словам, речь идет о том, что в таких зонах "должен развиваться туризм, люди должны этим пользоваться, но таким образом, чтобы не наносить вред окружающей среде".

"Поэтому все это, конечно, сейчас, пока работа ведется на уровне Государственной думы, должно объясняться именно там", - заключил пресс-секретарь президента.

Принятый в первом чтении законопроект вызвал широкий резонанс, в том числе на уровне экспертного сообщества.

В 2006 году Путин настоял на переносе строительства нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" в сторону от водозаборной зоны Байкала.