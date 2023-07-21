Минприроды может ускорить согласование прокладки подводных трубопроводов и кабелей

Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Минприроды предложило сократить срок рассмотрения заявок на прокладку подводных кабелей и трубопроводов, а также на проведение буровых работ, не связанных с недропользованием, а также оцифровать эту процедуру.

Соответствующий проект постановления правительства ведомство опубликовало на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сроки работы органов государственной власти по рассмотрению заявок предложено сократить. Сейчас оформление, проверка и отправка разрешения занимает 3-4 месяца, а будет - 15 дней. Документы планируется принимать в электронном виде через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" ("Госуслуги"). Непосредственно разрешение выдает Росприроднадзор.

Прокладывать подводные кабели и трубопроводы смогут как российские физлица, так и юрлица, а также иностранные граждане и организации. Заявителям следует убедиться в том, что их деятельность не противоречит требованиям российского законодательства в области охраны окружающей среды и не будет осуществляться в границах особо охраняемых природных территорий.

Также прокладка новых сетей не должна мешать работам по разведке и добыче минеральных ресурсов, рыболовству, эксплуатации и ремонту ранее проложенных подводных кабелей и трубопроводов.