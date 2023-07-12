В Кремле заявили, что сроки визита Путина в КНР будут определены позже

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Визит президента РФ Владимира Путина в Китай на повестке дня, сроки будут согласованы позже, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Диалог продолжается на самых различных уровнях, вы знаете, Валентина Ивановна Матвиенко в эти дни в Китае осуществила весьма насыщенный по содержанию визит. И, конечно, на повестке дня и визит Путина, со сроками которого мы еще точно определимся", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин ожидает визита Путина в Китай в октябре этого года.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Пекине готовятся к визиту президента России в октябре 2023 года для участия в третьем форуме "Один пояс - один путь".

На просьбу журналистов прокомментировать итоговое коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе, в котором углубление российско-китайского сотрудничества противоречит интересам альянса, Песков ответил: "Подобные заявления говорят о непонимании сути российско-китайских отношений. Наши отношения никоим образом не направлены и никогда не были направлены против третьих стран или каких-либо альянсов".

Представитель Кремля при этом отметил: "Эти отношения, действительно, несут мир и стабильность в регионе, они создают благоденствие для народов двух стран, а также для народов многих регионов, потому что это вызывает общую синергию для экономического развития".

Говоря о сути НАТО, пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "это не альянс, который задумывался, создавался, конструировался с тем, чтобы обеспечивать стабильность и безопасность, это альянс наступательный, который несет нестабильность и агрессию".