Ван И сообщил о запланированных РФ и Китаем важных контактах на высоком уровне до конца года

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Россия и Китай планируют ряд важных контактов на высоком уровне во второй половине 2023 года, сообщил в четверг глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.

Встреча Ван И и главы МИД РФ Сергей Лаврова проходит на "полях" мероприятий по линии АСЕАН в Джакарте.

В начале встрече Ван И напомнил об успешности состоявшегося в марте этого года визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"На фоне тектонических перемен в мире мы всегда следуем важному консенсусу наших глав государств, твердо поддерживаем друг друга в защите коренных интересов, идем по пути мирного развития, добрососедства и взаимной выгоды, продвигаем многополярный мир и демократизацию отношений. Мы удовлетворены тенденцией развития наших отношений и глубоко убеждены в ярких перспективах наших отношений", - сказал Ван И, открывая встречу.

Он продолжил: "Во втором полугодии ожидается целый ряд важных контактов на высоком уровне. Нам важно хорошо координировать, укреплять наше двустороннее и многостороннее взаимодействие, хорошо реализовать заданные руководителями наших стран нам цели в развитии наших отношений".

"Китай и Россия это партнеры по АСЕАН. Усиление нашего сотрудничества по АСЕАН способствует сближению позиций, продвижению многопланового сотрудничества, которое готово защищать асеаноцентричную систему, а также структуру сотрудничества с этой ассоциацией", - подчеркнул высокопоставленный китайский дипломат.

Со своей стороны российский министр отметил, что "широкая, богатейшая повестка дня российско-китайского диалога требует регулярной сверки часов".

"В этом смысле наша встреча сегодня весьма и весьма своевременна. Мы поддерживаем нацеленность АСЕАН на продолжение конструктивной роли в АТР, поддерживаем асеаноцентричные механизмы, будем выступать вместе с Китайской Республикой за их укрепление, - все эти подходы мы с вами вчера изложили председателю АСЕАН, министру иностранных дел Индонезии госпоже Марсуди", - сказал Лавров.

"Мы продолжим продвигать эту принципиальную линию в ходе мероприятий, которые предстоят здесь в Джакарте, - имею в виду и ВАС (Восточноазиатский саммит - ИФ), и АРФ (Региональный форум АСЕАН по безопасности - ИФ). Рассчитываю как всегда на продуктивный диалог", - подчеркнул министр.