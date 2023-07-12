Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Нововоронежская АЭС остановила энергоблок №5 на плановый капремонт

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС остановила энергоблок №5 на плановый ремонт, сообщила пресс-служба атомной станции.

Его продолжительность согласно годовому графику ремонтной кампании составит 50 суток, говорится в сообщении.

В ходе ремонта специалисты выполнят капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива. Подобная операция проводится раз в 4 года. Также будет осуществлен контроль металла корпуса реактора изнутри и ремонт основного оборудования энергоблока.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки №№4, 6 и 7, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году – второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году и в будущем тоже будет выведен из эксплуатации. Пятый блок в 2010 году был остановлен для работ по продлению сроков его эксплуатации, в 2011 году введен обратно в строй. Четвертый блок введен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

Энергоблок №6 сдан в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года, №7 – в октябре 2019 года.

Нововоронежская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар произошел на предприятии "СИБУР-Нефтехима" в Дзержинске

Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Кубани выросло вдвое

Зарегистрированы еще четыре кандидата в мэры Москвы

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

Песков переадресовал Думе вопрос о законопроекте о сплошных рубках вокруг Байкала

Песков переадресовал Думе вопрос о законопроекте о сплошных рубках вокруг Байкала

Песков назвал вбросом сообщения о том, что "Вагнер" доходил до ядерной базы в Воронеже-45

В Туапсинском районе Кубани подтопило 239 домовладений

В Туапсинском районе Кубани подтопило 239 домовладений

Суд взыскал в доход государства 52% акций Калининградского морпорта

В России на побережьях пяти морей создадут круглогодичные курорты

В России на побережьях пяти морей создадут круглогодичные курорты

Что произошло за день: вторник, 11 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });