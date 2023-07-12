Нововоронежская АЭС остановила энергоблок №5 на плановый капремонт

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС остановила энергоблок №5 на плановый ремонт, сообщила пресс-служба атомной станции.

Его продолжительность согласно годовому графику ремонтной кампании составит 50 суток, говорится в сообщении.

В ходе ремонта специалисты выполнят капитальный ремонт реакторной установки с полной выгрузкой топлива. Подобная операция проводится раз в 4 года. Также будет осуществлен контроль металла корпуса реактора изнутри и ремонт основного оборудования энергоблока.

В настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе находятся энергоблоки №№4, 6 и 7, которые несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком.

Нововоронежская АЭС ранее состояла из пяти энергоблоков. В 1984 году из эксплуатации после 20-летней работы был выведен первый блок, в 1990 году – второй. Третий энергоблок остановлен в 2016 году и в будущем тоже будет выведен из эксплуатации. Пятый блок в 2010 году был остановлен для работ по продлению сроков его эксплуатации, в 2011 году введен обратно в строй. Четвертый блок введен после модернизации и продления срока эксплуатации в декабре 2018 года.

Энергоблок №6 сдан в промышленную эксплуатацию в феврале 2017 года, №7 – в октябре 2019 года.